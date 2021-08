Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Erweiterte Öffentlichkeitsfahndung nach Karsten M.

Goslar (ots)

Die Mordkommission "Fortuna" sucht weiterhin unter Hochdruck und mit viel Personal nach dem seit dem 13.04.2021 verschwundenen Karsten M (51) aus der Gemeinde Groß Döhren bei Liebenburg im Landkreis Goslar. Die entscheidende "heiße Spur" hat sich bislang noch nicht ergeben.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig startet am Mittwoch, 18.08.21, ein weiterer Versuch, Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten, die zum Auffinden des Gesuchten führen. Zu diesem Zweck wird der Fall ab 20.15 Uhr in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst", vorgestellt werden.

Neben dem Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Lutz Lucht, der im Münchener Studio zu Gast sein wird, wird auch sein gesamtes Team bereitstehen, um eingehenden Hinweisen nachzugehen.

Die Suche fokussiert sich nach wie vor auf den bzw. die Taxifahrer*in, der/die am 13.04.21, zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr, eine männliche Person am Expo-Gelände aufgenommen hat.

Ferner ist es für die Ermittler wichtig, Zeugen für die Zeit vor dem Abstellen des PKW auf dem Expo-Gelände zu finden, die evtl. Angaben zu dem PKW des Opfers, dessen Aufenthaltsortes und dessen Insassen für den Zeitraum 13.04.21, ca. 05.30 - ca. 09.30 Uhr, machen können.

Ferner werden diverse Gegenstände gesucht, die der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzende Beschuldigte nach der Tat in verschiedenen Baumärkten der Region sowie im Bereich Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) gekauft hat und von denen bislang jede Spur fehlt.

Hierbei handelt es sich um:

- 16 Baustahlmatten, 230 x 100 cm - 11 Rasengittersteine, 60 x 40 x 8 cm (s. Foto) - 100 m grünen Stacheldraht, jeweils in Gebinden zu je 50 m Rollen - 150 m verzinkten Stacheldraht, jeweils in Gebinden zu je 50 m Rollen - 8 Bauzaunelemente (350 x 200 cm) - 8 Betonfüße

Mit der Auswertung der Ergebnisse ist nicht vor dem 20.08.21 zu rechnen.

Es wird gebeten, Anfragen bzgl. des Ergebnisses der Hinweisaufnahme an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

Für sachdienliche Hinweise ist die Telefonnummer 05321 / 3390 rund um die Uhr geschaltet.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell