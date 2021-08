Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 12.08.2021

Goslar (ots)

Unfall auf Parkplatz

Am Do., 12.08.2021, 12.10 Uhr, befuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem Pkw Nissan den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Langen Str. in Langelsheim. Sie geriet dabei mit ihrem Pkw in den Grünbereich zur Langen Straße und überfuhr einen Werbefahnenmast. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Pkw entstand erheblicher Schaden in Höhe von ca 3000 Euro.

Otto Brodthage

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell