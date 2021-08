Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.08.2021

Goslar (ots)

GS-Kattenberg - Laterne angefahren und anschließend geflüchtet

Am 11.08.21, zwischen 11.00 und 11.30 Uhr, befuhr ein(e) bislang unbekannte(r) Fahrzeugführer*in mit einem PKW in Goslar die Wachtelpforte in Rtg. Heinrich-Pieper-Str.

An der Einmündung zur Helmut-Sander-Str. kam er (sie) aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dort stehende Straßenlaterne und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

An der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR. Es konnten Lackspuren des verursachenden Fahrzeugs gesichert werden.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

GS-Innenstadt - Streit über Hundegebell endete mit Faustschlägen

Am 11.08.21, gegen 23.15 Uhr, kam es in der Mauerstr. in Goslar zu einem Streit zwischen einem 44-jährigen Goslarer und vier bislang unbekannten Personen.

Grund war die Beschwerde des 44-Jährigen über andauerndes Gebell eines von der Gruppe mitgeführten Hundes. Eine Person aus dem Quartett versetzte dem Beschwerdeführer plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht. Als die Ehefrau des Geschlagenen die Polizei anrufen wollte, versetzte der Angreifer ihrem Mann nochmals einen Schlag ins Gesicht, in dessen Folge der 44-Jährige stürzte, mit dem Kopf auf das Pflaster schlug und leichte Verletzungen davontrug.

Die Personengruppe flüchtete daraufhin. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung im Nahbereich, konnte der Schläger nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die die Auseinandersetzung in der Mauerstr. beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

GS-Kramerswinkel - Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Bislang unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht vom 10.08. auf den 11.08. 21, gewaltsam in mehrere Wohnanlagen in der Kneippstraße in Kramerswinkel zu gelangen.

An insgesamt sechs Mehrfamilienhäusern wurde in gleicher Vorgehensweise versucht, die Hauseingangstüren aufzuhebeln, wobei es den Tätern nicht gelang, die Sicherung zu überwinden. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 2.000 EUR.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die in der vergangenen Nacht im Bereich Kneippstr. verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell