POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage vom 11.08.21 bis 12.08.21

Braunlage: Mit Motorrad auf Monsterrollerstrecke unterwegs

Braunlage: Am Mittwoch, den 11.08.2021, gegen 17.00 Uhr, wurden der PSt. Braunlage zwei Motorradfahrer mit Straßenmaschinen gemeldet, die bei der Bergstation der Wurmbergseilbahn stehen würden. Bei einem Motorrad war die Ölwanne beschädigt und Öl lief in das Erdreich. Der 23-jährige Kradführer aus Hessen und der 31-jährige Kradführer aus Meppen gaben an, dass sie die Verbotsschilder missachteten und den Waldweg von der Mittelstation (Hexenritt) , über die Monsterrollerstrecke, zum Wurmberggipfel gefahren seien. Am Gipfel angekommen, setzte das Krad (Straßenmaschine Suzuki) dann plötzlich auf einem Stein auf und riss sich die Ölwanne auf. Das Motoröl lief in das Erdreich und das Krad war nicht mehr fahrbereit. Die ordnungsgemäße Beseitigung des Motoröles erfolgte am Folgetag durch eine Fachfirma. Gegen die beiden Personen wurden entsprechende Anzeigen beim zuständigen Forstamt gefertigt. Beide Personen müssen mit empfindlichen Kosten rechnen. Fazit: Die Monsterrollerstrecke ist für Straßenmotorräder einfach nicht geeignet!

