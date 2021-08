Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: St. Andreasberg Vandalismus an der Minigolfanlage

Goslar (ots)

In der Zeit zwischen So., d. 08.08.21, 18.30 Uhr und Di., d. 10.08.21, 10.30 Uhr, suchte ein bislang unbekannter Täter die Minigolfanlage im Kurpark von St. Andreasberg auf. Hier warf er mit einem dort vorgefundenen Pflasterstein ein 180x80 cm große Fensterscheibe eines Nebengebäudes der Anlage ein. Außerdem riss der Täter die Dachrinne des Gebäudes herunter. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 550 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei St. Andreasberg, T. 05582/999970 (oder Nachricht an andreas.boehm@polizei.niedersachsen.de)in Verbindung zu setzen.

St. Andreasberg, am 11.08.2021 Böhm, A. POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell