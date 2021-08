Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.08.21

Goslar (ots)

Einfacher Diebstahl aus einer Baustelle von Starkstromkabel - Schaden zur Zeit unbekannt

UT gelangten in der Zeit vom 09.08.21, 19.00h - 10.08.21, 07.00h, über einen Bauzaun in das im Umbau befindliche Bahnhofsgebäude in Seesen. Dort wurden mehrere Meter Starkstromkabel entwendet. Die genauer Schadenshöhe ist zur Zeit nicht bekannt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Eventuelle Hinweise bitte an das PK Seesen (T.: 9440).

Sonstige Sachbeschädigung- Schaden ca. 75,- Euro

UT beschädigte die Wohnungseingangstür eines 20jährigen Mannes in Seesen, Bismarckstraße, indem er Flüssigkleber in den Schließzylinder einfüllte. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall - Schaden ca. 10.000,- Euro

Ein 34jähriger Mann aus Osterode befuhr mit seinem Lkw die Wilhelm-Busch-Straße in Rhüden in Richtung Bilderlahe. Die 74jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Straße An der Großen Brücke in Richtung der Wilhelm-Busch-Straße. Im Einmündungsbereich beachtete sie nicht die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des Lkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000,- Euro.

i.A.

Knackstedt, POK

