POL-MK: Aufmerksamer Zusteller deckt Betrugsversuch auf

Der Mitarbeiter eines Paketzulieferers sollte gestern Mittag an der Brüderstraße ein iPhone im Wert von 1.200 Euro zustellen. Was er jedoch vorfand ließ ihn skeptisch werden. Das offenbar frisch aufgeklebte Namensschild machte den Anfang. Der unecht wirkende Personalausweis ließ ihn dann selbst zum Handy greifen. Als er den Tatverdächtigen mit seinem Verdacht konfrontierte, wurde der wütend und aggressiv. Schließlich setzte sich der mutmaßliche Betrüger in ein Auto und fuhr davon. Polizeibeamte fahndeten nach ihm und fanden den wenig kooperativen Mann (35) aus Düsseldorf kurze Zeit später an der Lennestraße. Er muss sich nun allen Diskussionen zum Trotz wegen versuchten Betruges verantworten.

Eine Lüdenscheiderin (55) wurde gestern, zwischen 11 und 11.35 Uhr, Opfer von Taschendieben. Während sie in einem Discounter an der Schumannstraße ihren Einkauf erledigte, zogen sie ihr die Geldbörse aus der Tasche. Hinweise auf Verdächtige liegen nicht vor.

Unbekannte Täter hebelten vermutlich in der Nacht auf Donnerstag das Fenster zu Büroräumen an der Freisenbergstraße auf. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

