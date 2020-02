Polizei Essen

POL-E: Essen: Unfall in Kray fordert Schwerverletzte

Essen (ots)

45127 E-Kray: Ein Unfall im Essener Stadtteil Kray forderte Donnerstagnachmittag (13. Februar) zwei Schwerverletzte. Gegen 17:50 Uhr war ein Mercedes-Fahrer auf der Krayer Straße in Richtung Kray unterwegs. In Höhe der Einmündung Krayer Straße/Am Zehnthof bog der Essener nach links in die Straße Am Zehnthof ein. Hierbei übersah der 29-Jährige offensichtlich einen entgegenkommenden Kia-Fahrer (48), der in Richtung Steele fuhr. Die Autos prallten zusammen. Die Fahrer aus Essen und Gelsenkirchen erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst transportierte die beiden Männer in Krankenhäuser. Dort werden sie nach wie vor behandelt. / MUe.

