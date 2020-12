Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad und Geldbörse geklaut

MendenMenden (ots)

Unbekannte Täter haben an der Siemensstraße ein Fahrrad geklaut. Das grün/schwarze Kettler Skorpion Mountainbike verschwand in der Nacht auf Donnerstag. Wer kann Angaben zum Verbleib des Rades machen?

Eine Mendenerin (72) ist gestern, gegen 12 Uhr, in einem Discounter an der Unnaer Straße beklaut worden. Ihr war zuvor eine nicht näher beschriebene Frau aufgefallen, die ihr immer wieder sehr nah gekommen sei. An der Kasse war die Geldbörse verschwunden.

Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell