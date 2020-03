Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verstärkte Kontrollen an Jugend- und Freizeittreffs

Lingen (ots)

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Kontrollen in Bezug auf die Allgemeinverfügungen der Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim durchgeführt. Während insgesamt eine positive Bilanz gezogen werden konnte, gibt es jedoch auch einige wenige Kritikpunkte. An mehreren Jungendtreffs, und Sportstätten, sowie auf einigen Spielplätzen wurden größere Jugendgruppen angetroffen. Viele hatten den Ernst der Lage offenbar noch nicht angemessen zur Kenntnis genommen. Insbesondere auf Grundlage der erneuten Verschärfung der Richtlinien durch den "Bund-Länder-Beschluss" vom Sonntag, wird die Polizei ihre Kontrollen noch einmal ausweiten. Verstöße werden nach dem Infektionsschutzgesetz geahndet und gehen mit empfindlichen Strafandrohungen einher.

