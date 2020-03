Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Kleinkind nach Unfall mit Radlader verstorben

Haren (ots)

Am Montagvormittag ist es auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße Altenschloot zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Gegen 11.45 Uhr wurde dort ein zweijähriger Junge von einem Radlader erfasst. Das Kind verstarb noch an der Unfallstelle. Bei dem Fahrer des Radladers handelte es sich um den Vater des Jungen. Er steht, genau wie der Rest der Familie, massiv unter Schock. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

