POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 10.08.2021

Unfall mit leichtverletzter E-Bike Fahrerin

Am Mo., 09.08.2021, 19.35 Uhr, befuhr eine 60-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem E-Bike die L 515, von Kunigunde i.R. Langelsheim. Als sie nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, wurde sie von einem nachfolgenden Pkw-Fahrer aus Goslar überholt. Der Pkw streifte das Vorderrad des E-Bikes, wodurch die Fahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sachschaden entstand lediglich am E-Bike in Höhe von einigen hundert Euro.

Unfall / Vorfahrt missachtet

Am Mo., 09.08.2021, 13.30 Uhr, wollte eine 60-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw Renault aus der Straße Am Friedhof nach links auf die Lange Str. einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten Pkw Peugeot eines 36-jährigen Goslarers und stieß mit diesem zusammen. Sachschaden ca 2000 Euro.

Unfall im Stau auf der B 82

Am Di., 10.08.2021, 10.00 Uhr, blieb ein Lkw auf der B 82, zwischen den AS Wolfshagen und Astfeld, im einspurigen Bereich liegen. Ein Streifenwagen der Polizei Langelsheim sicherte die Gefahrenstelle ab. Gegen 10.25 Uhr musste eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Bornhausen mit ihrem Skoda verkehrsbedingt im Rückstau abbremsen. Ein nachfolgender 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Langelsheim fuhr mit seinem BMW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 7500 Euro, der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

