Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am Dienstag, den 10.08.2021, gegen 21:15 Uhr, wurden die Beamten einer Streifenwagenbesatzung auf einen Fahrradfahrer im Stadtgebiet aufmerksam, weil er in Schlangenlinien unterwegs war und ein Handy in der rechten Hand hielt. Der Radfahrer wurde von den Beamten angehalten und kontrolliert. Während der Befragung des 41-jährigen aus Bad Harzburg stellten die Beamten fest, dass er merklich unter Alkoholeinfluss stand. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,65 Promille. Anschließend wurde durch die Beamten eine Blutprobenentnahme veranlasst und auf der Dienststelle durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt. Der Verstoß aufgrund der Benutzung des Handys während der Fahrt wird mit einer Verkehrsordnungswidrigkeit geahndet. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell