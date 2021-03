Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Samstag (20.3.) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der Straße Lange Wand in Bünde. Eine 71-jährige Bünderin fuhr mit ihrem Fiat Panda in Richtung Horstlandstraße und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 80-jähriger Radfahrer in entgegengesetzter Richtung auf der Straße Lange Wand und beabsichtigte ebenfalls nach rechts in die Horstlandstraße einzubiegen. Beim Abbiegen der Fiat-Fahrerin kam es dann zum Zusammenstoß der beiden aus Bünde stammenden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. An Rad und Auto entstand ein Sachschaden von knapp 500 Euro.

