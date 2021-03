Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht und weitere Straftaten

Herford (ots)

(mmb) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstag (20.03.2021) gegen 02:45 Uhr einen PKW, der sich auf einem befahrbaren Feldweg in Verlängerung der Straße An den Teichen festgefahren hatte. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeikräfte flüchtete ein 32-jähriger Mann aus Bünde von der Fahrerseite aus über das angrenzende Feld. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ein VW Golf in einer scharfen Linkskurve geradeaus gegen einen Mast der Deutschen Telekom gefahren war. Der Mast wurde durch die Kollision umgeknickt und beschädigte die Front und das Dach des PKW. Hierbei entstand ein hoher Sachschaden. Der zunächst flüchtige Mann konnte im Rahmen der Nacheile gestellt werden. Bei ihm wurde neben einer Beeinflussung durch berauschende Mittel ein nach dem Waffengesetz verbotenes Einhandmesser festgestellt. Ferner war er nicht im Besitz der zum Führen eines Kraftfahrzeugs erforderlichen Fahrerlaubnis. Als Beweismittel wurde ihm Blut entnommen und der PKW sichergestellt. Der Umfang des Ausfalls im Telefonnetz ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell