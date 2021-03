Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch im Entsorgungsunternehmen- Tresor angegangen

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es in der Nacht zu Donnerstag (18.3.) zu einem Einbruch bei einem Entsorgungsunternehmen an der Normannstraße. Am späten Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr verließen die Mitarbeiter der Firma das Betriebsgelände. Im Tatzeitraum bis 05.30 Uhr am Donnerstagmorgen verschaften sich Unbekannte durch einen Zaun Zutritt zum Gelände, um in zwei Gebäude einzubrechen. Im hinteren Bereich schlugen die Täter die Fensterscheibe eines Umkleideraumes ein, und drangen dadurch in das Innere. Hier wurden verschiedene Umkleidespinde, sowie ein Kaffeeautomat aufgebrochen. Augenscheinlich wurde etwas Kleingeld aus dem Automaten mitgenommen. Um in ein weiteres Gebäude im vorderen Bereich des Betriebsgeländes zu gelangen, hebelten die Unbekannten eine Jalousie hoch und drangen durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Bürogebäude. In den Räumlichkeiten wurden diverse Türen aufgebrochen und Schränke/Schubladen durchsucht. Ein in den Räumen befindlicher Tresor wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet und daraus ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe entwendet. Zudem nahmen die Täter noch ein Elektrorad vom Betriebsgelände mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

