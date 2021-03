Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand einer Doppelhaushälfte- Bewohner konnten Gebäude verlassen

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (18.3.) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an den Sandbrink in Hiddenhausen gerufen. Ein Zeuge bemerkte beim Spaziergehen, dass die Fensterscheibe einer Doppelhaushälfte plötzlich zerbrach und dichter Rauch aus dem Fenster drang. Er informierte umgehend die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnten ein 66-jähriger und ein 57-jähriger Bewohner das Gebäude unverletzt bereits verlassen. Der 57-Jährige war ebenfalls auf das Feuer aufmerksam geworden und konnte seinen Bruder im Obergeschoss rechtzeitig informieren. Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Nach bisherigen Ermittlungen brach das Feuer im Küchenbereich im Erdgeschoss aus. Die genauen Untersuchungen zur Brandursache dauern noch an. Der Brand konnte durch die Feuerwehr nach mehreren Stunden gelöscht werden. Die Doppelhaushälfte ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen vorrübergehend bei einem Bekannten unter. Genaue Angaben zum Gebäudeschaden können noch nicht gemacht werden.

