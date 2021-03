Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof- Unbekannter schlägt auf Ticket-Käufer ein

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagnachmittag (16.3.) kam es zu einer Körperverletzung an einem Ticketautomaten auf dem Bünder Bahnhofsgelände. Gegen 15.40 Uhr befand sich ein 18-Jähriger aus Herford vor einem Ticketautomaten auf Gleis 2, um sich ein Zugticket zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt trug er sogenannte In-Ear-Kopfhörer in seinem Ohr. Plötzlich und unerwartet riss eine unbekannte Person von hinten die Kopfhörer aus dem Ohr und schlug dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als dieser aus Reflex direkt zurückschlug sprühte der unbekannte dem Herforder Pfefferspray ins Gesicht. Nach Angaben von Zeugen flüchtete der Unbekannte anschließend direkt in einen einfahrenden Zug in Richtung Braunschweig. Der Geschädigte zeigte deutliche Verletzungen im Gesichtsbereich, so dass er vorsorglich mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Kopfhörer des 18_jährigen wurde durch das Herausreißen ebenfalls beschädigt.

Die anschließende Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief bislang erfolglos. Die Polizei Herford hofft daher auf Zeugen, die weitere Angaben zu dem 30-40 Jahre alten Täter machen können. Er wird beschrieben mit ca. 170cm groß, normale Statur, schwarze Haare und einen Bart. Er trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

