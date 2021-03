Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einkaufsmarkt- Täter entwenden Zigaretten

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (19.3.) meldete gegen 03.20 Uhr ein aufmerksamer Zeuge einen Einbruch in einen Einkaufsmarkt an der Weseler Straße in Bünde. Am Einsatzort stellten die Polizeibeamten fest, dass durch bisher unbekannte Täter eine Eingangstür aufgedrückt und im Inneren eine weitere Scheibe zerschlagen wurde. Durch die Scheibe gelangten die Täter in das Innere des Marktes. Im Bereich der Kasse wurden die Rollgitter zu den Tabakwaren aufgebrochen und eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten entwendet. Anschließend verließen die Täter mit dem Diebesgut den Einkaufsmarkt. Neben den Zigaretten wurden augenscheinlich keine weiteren Waren mitgenommen. Am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr befand sich letztmalig ein Mitarbeiter im Einkaufsmarkt, so dass davon auszugehen ist, dass die Täter in dem Zeitraum bis 03.15 Uhr in den Markt eindrangen. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben oder auch andere Auffälligkeiten rund um den Einkaufsmarkt wahrgenommen haben. Bitte melden sie sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell