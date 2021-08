Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg/ PSt Vienenburg von Freitag, den 13.08.2021,12:00 Uhr bis Samstag, den 14.08.2021, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

1.) Sachbeschädigung

In der Nacht von Donnerstag, den 12.08.2021, auf Freitag, den 13.08.2021, wurde durch bislang unbekannte(n) Täter eine Sachbeschädigung an einem Wohngebäude in der Straße Am Breitenberg in Bad Harzburg begangen. Hierbei wurde die Hauseingangstür, ein Fenster und Leuchten im Eingangsbereich des Hauses beschädigt. Die Polizei Bad Harzburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen.

2.) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit von Donnerstag, den 12.08.2021, 19:00 Uhr, auf Freitag, den 13.08.2021, ca. 10:00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, auf dem Parkplatz des Hotels Plumbohm ein Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug verursacht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Beschädigt wurde hierbei ein grauer VW Touran mit Meißener Kennzeichen (MEI-). Die Polizei Bad Harzburg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen.

3.) Fahrlässige Körperverletzung

Am Freitag, den 13.08.2021, gegen 19:00 Uhr, wurde in der Kurhausstraße in Bad Harzburg eine Passantin von einem nicht angeleinten Hund angesprungen, stürzte aufgrund dessen und erlitt Verletzungen am Kopf und am Ellenbogen. Die Hundehalterin entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne ihre Daten gegenüber der Verletzten angegeben zu haben und somit deren zivilrechtlichen Ansprüche sichern zu können oder erste Hilfe geleistet zu haben. Die Hundehalterin konnte durch die Passantin beschrieben werden. Es handelte sich nach deren Angaben um eine Frau um die 35 Jahre, welche ungefähr 178 cm groß war und kurze, lockige Haare hatte. Bekleidet sei die Frau mit einem weiß/blauen knielangen Kleid mit Blumenmuster gewesen. Bei dem Hund der Frau habe es sich um eine hellbraune Dogge gehandelt. Die Polizei Bad Harzburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen.

4.) Verstöße gegen das BtMG

Am Freitag, den 13.08.2021, gegen 23:15 Uhr, wurden in Vienenburg zwei männliche Personen (19/ 20 Jahre) kontrolliert, welche zuvor einen sogenannten Joint geraucht hatten. Gegen beide Personen wird wegen des Verstoßes gegen das BtMG ermittelt.

5.) Fahren unter dem Einfluss von Alkohol Am Samstag, den 14.08.2021, gegen 03:15 Uhr, wurde ein Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamtinnen Alkoholgeruch bei dem 46-jährigen Bad Harzburger fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,27 mg/l (0,54 Promille). Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

