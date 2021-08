Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 14.08.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Am Freitag, gegen 10.45 Uhr, wurde der Polizei Seesen durch einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer im Bereich der B 248, zwischen der Einmündung nach Altwallmoden und Könneckenrode, eine größere Ölspur gemeldet, welche feststellbar infolge eines Verkehrsunfalls verursacht worden war. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde ein stark beschädigter, offensichtlich verunfallter Pkw im Nahbereich festgestellt. Kurz darauf erschien der 26-jährige Fahrzeugführer am Ort und erklärte, dass er am Morgen, zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr, zwar mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen sei, aber keinen Sachschaden verursacht habe. Aufgrund der vorgefundenen Spuren am Unfallort und am Pkw wurde gegen den jungen Mann aus Rhüden eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt. Des Weiteren wurde aufgrund einer vorliegenden Alkoholbeeinflussung eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 15.00 Uhr, bis Freitag, 08.00 Uhr, kam es in der Wäscherei einer Seniorenresidenz zu einem Gelddiebstahl. Die 46-jährige Geschädigte hatte einen Briefumschlag mit 30 Euro Bargeld auf einem Regal abgelegt und musste am Tag darauf den Diebstahl feststellen. Gegen den bisher unbekannten Täter wurde eine Strafanzeige gefertigt. Des Weiteren wurde einer 88-jährigen Bewohnerin der Seniorenresidenz, in etwa dem gleichen Zeitraum, aus deren Kleiderschrank die Geldbörse entwendet. Die Schadenshöhe steht zur Zeit noch nicht fest. Auch hier muss der bislang unbekannte Täter noch ermittelt werden.

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich am Freitag, gegen 11.15 Uhr, auf der Bundesstraße 248, in Höhe der Zufahrt zum Brillteich. Ein 36-jähriger Goslarer, welcher mit seinem Pkw in Richtung Neuekrug unterwegs war, wendete kurz nach dem Ortsausgang und überfuhr hierbei eine Sperrfläche. Der hinter ihm fahrende 35-jährige Mann aus Seesen setzte in diesem Moment trotz der vorhandenen Sperrfläche zum Überholen an und stieß mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im Gesamtwert von ca. 15000 Euro.

Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Lutter mit seinem Pkw die Frankfurter Straße in Lutter, um dann in die Straße "Im Graffel" abzubiegen. Dies übersah der hinter ihm fahrende 38-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

i.A. Behnke, POK'in

