Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.03.2021 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle

An der Autobahnbaustelle A 44 bei Sontra-Lindenau an der Kreisstraße K 28 haben Unbekannte zwischen Samstagmittag 13.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr aus einem Baucontainer diverse Werkzeuge und Baumaterialien geklaut. Außerdem nahmen die Täter zwei Überwachungskameras mit. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Bauwagen; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau ermitteln wegen Einbruchs in einen Bauwagen des Fortsamtes Hessisch Lichtenau. Unbekannte Täter sind zwischen Freitagvormittag 11.00 Uhr und Montagmorgen 09.00 Uhr in den beim Gut Giesenhagen in Großalmerode auf einem Forstweg abgestellte Bauwagen gewaltsam eingebrochen und haben dabei u.a. eine Gel-Batterie samt Ladegerät, sowie Pandemie-Sets und Desinfektionsmittel geklaut. Der Stehlschaden und der Sachschaden werden auf je 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Unfallflucht; Verursacher anhand Kennzeichen ermittelt

Am Montagmorgen gegen 08.40 Uhr ist in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau ein Sattelzug auf den Pkw einer 25-Jährigen aus Hessisch Lichtenau aufgefahren, als diese an der Ampelkreuzung Leipziger Straße /Ecke Am Mühlberg verkehrsbedingt anhalten musste. Nachdem der verantwortliche Fahrer des Sattelzuges kurz mit der jungen Frau geredet hatte, ist er schließlich ohne Personalien anzugeben weitergefahren. Die Frau brachte den Unfall dann bei der Polizei zur Anzeige, die aufgrund des abgelesenen Kennzeichens schließlich die Firma und den verantwortlichen Fahrer ermitteln konnte. Es handelt sich dabei um einen 41-jährigen Mann aus Berlin, gegen den nun wegen Unfallflucht ermittelt wird. Am Auto der Frau war bei dem Auffahrunfall ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell