Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht - Verkehrsteilnehmer durch Fahrweise gefährdet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 05.07.2021, gegen 12:50 Uhr wurde die Polizei Neustadt auf einen dunklen Pkw aufmerksam gemacht, der auf der B39 von Neustadt in Fahrtrichtung Lambrecht scheinbar mehrfach die Mitte der Fahrbahn in Schlangenlinien überfuhr. Hierbei soll es auch zu mehreren Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen sein. Bei der 31-jährigen Fahrerin besteht der Verdacht, unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Neustadt sucht nun Zeugen, die durch die Fahrweise des genannten Fahrzeugs gefährdet wurden. Betroffene können sich telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell