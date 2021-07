Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Teleskopschlagstock bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Neustadt/Weinstraße - OT Hambach (ots)

Am Sonntag, den 05.04.2021 um 02:05 Uhr, wurde ein 29-jähriger PKW-Führer durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt im Ortsteil Hambach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeugführers, sowie des Fahrzeuges, konnte in dem Fach der Fahrertür ein Teleskopschlagstock festgestellt werden. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen des Schlagstockes vorweisen konnte wurde dieser sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

