Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Streit um Zigarette endet in gefährlicher Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 04.07.2021 gegen 21:55 Uhr, gerieten zwei Personengruppen in der Nähe des Kriegerdenkmals in der Hauptstraße in Neustadt/W. verbal in Streit, da die eine der Gruppen die Herausgabe einer Zigarette verweigerte. Im Verlauf dieser Streitigkeiten wurde ein 29-jähriger Neustadter durch drei bislang namentlich unbekannte männliche Personen der gegnerischen Gruppe angegriffen und verletzt. Der Neustadter erlitt durch den körperlichen Angriff Schmerzen im Kiefer und im Gesicht. Die Täter entfernten sich nach der Tatausführung in Richtung Badstubengasse/ Kellereistraße. Sie konnten trotz intensiven Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Personen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

