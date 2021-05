Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Medieninformation der Bundespolizei anlässlich der Versammlungslage am 8. Mai 2021 in Leipzig

Leipzig (ots)

Um die sichere und störungsfreie An- und Abreise der Versammlungsteilnehmer zu gewährleisten, wird die Bundespolizei am 8.Mai 2021 mit starken Kräften am Hauptbahnhof Leipzig, den umliegenden Haltpunkten und Bahnhöfen sowie in den Zügen präsent sein.

Dabei kann es temporär und anlassbezogen zu Zugangsbeschränkungen am Leipziger Hauptbahnhof oder einzelnen Haltpunkten kommen. Ein Zugang für Reisende ist jedoch jederzeit gewährleistet.

Medienvertretern stehen unter der Rufnummer 0172-3051280 Pressesprecher zur Verfügung, die auch im Einsatzraum für Auskünfte bereitstehen.

Gern können sich Pressevertreter auch telefonisch vorab unter dieser Rufnummer bzw. im Einsatzraum anmelden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell