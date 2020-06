Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Roller von Parkplatz gestohlen, anderer Roller ausgebrannt gefunden

Mönchengladbach (ots)

Ein Mönchengladbacher hat angezeigt, dass unbekannte Täter seinen auf einem Parkplatz an der Zeppelinstraße in Lürrip geparkten Roller in der Zeit zwischen Dienstag (16. Juni) um 18 Uhr und Mittwoch (17. Juni) um 11.30 Uhr gestohlen haben. Es handelt sich um einen Roller der Marke Benero, Typ Speedy 2t.

Einen ausgebrannten Roller des Herstellers Peugeot fand ein Zeuge am Donnerstag (18. Juni) um 8.30 Uhr im Gebüsch des Bresgesparks an der Zoppenbroicher Straße in Giesenkirchen. Zuvor hatten die Täter einige Fahrzeugteile entfernt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02161-290. (km)

