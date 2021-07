Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntagvormittag (04.07.2021), wurde bei der Polizei Neustadt an der Weinstraße ein stark beschädigter weißer Ford auf einem Parkplatz des Herz-Jesu-Klosters gemeldet. Dieser Ford stand auf dem Parkplatz im oberen Bereich des Klostergeländes ordnungsgemäß geparkt. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass in der Nacht gegen 00.30 h, ein bislang unbekanntes Fahrzeug, welches offenbar Driftübungen auf dem angrenzenden Wiesengelände durchführte, gegen den geparkten Ford stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Nach Angaben von Zeugen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen dunkleren Pkw (eventuell Kombi) gehandelt haben. Dieser geflüchtete Pkw dürfte an der rechten Front beschädigt sein. Am geparkten Ford entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Wer Hinweise zu diesem dunklen Pkw machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

