Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Medizinischer Notfall: Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Ein 59-jähriger Autofahrer hat am Dienstagvormittag offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls einen Unfall verursacht. Der Mann war mit seinem Ford Transit auf der Deutschherrnstraße unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er einen Zaun und kam im Grünstreifen zum Stehen Nach einer ersten Einschätzung des Notarztes, erlitt der Fahrer während der Fahrt einen Herzinfarkt. Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. An dem Pkw entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell