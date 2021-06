Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Durchsuchungen: Mutmaßliche Kupferdiebe ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in Zusammenhang mit dem Diebstahl von Edelmetallen sechs Tatverdächtige ermittelt. Am Dienstag durchsuchten Einsatzkräfte in Kaiserslautern, im hessischen Odenwaldkreis und im Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie im niedersächsischen Landkreis Harburg, Wohnungen und Firmengelände. Die Polizei stellte Beweismittel sicher. Zu Festnahmen kam es nicht.

Den Frauen und Männern im Alter von 35 bis 64 Jahren wird vorgeworfen von einem Betriebsgelände am Opelkreisel unter anderem Kupferteile im Wert von mindestens 25.000 Euro gestohlen zu haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen transportierten sie das Material Anfang Juni über mehrere Tage hinweg mit einem Kleintransporter ab. Am Dienstagvormittag durchsuchten Einsatzkräfte ihre Wohnungen und Firmengelände. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte die Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Kaiserslautern beantragt. Die Polizei fand einen Teil des mutmaßlichen Diebesguts. Außerdem stellten die Beamten geringe Mengen Marihuana und Haschisch sicher. Die Verdächtigen wurden von der Polizei vernommen, sie streiten die Vorwürfe ab. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Aktuell dauern die Ermittlungen an. |erf

