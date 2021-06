Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Essen angebrannt

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines angebrannten Essens sind am Montagabend Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Straße "Wasserlochstücke" ausgerückt. Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte, da sie einen Brandmelder und Rauchgeruch aus einer Nachbarswohnung wahrnahmen. Weil die Bewohner der Wohnung nicht anwesend waren, öffnete die Feuerwehr die Tür. Auf dem Herd stand Essen was angebrannt und für den Rauchgeruch verantwortlich war. Die kurze Zeit später eintreffenden Bewohner gaben an, dass sie vermutlich vergessen haben den Herd auszuschalten. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell