Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann interessiert sich für parkende Autos

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mann mit dunkler Lederjacke, schwarzer Hose und sogenannter Franzosenkappe ist in der Nacht zum Dienstag einer Anwohnerin in der Ziegelhütter Straße aufgefallen. Der Unbekannte interessierte sich verdächtig für parkende Autos. Er schaute in die Wagen rein. Weil zu befürchten stand, er könnte eines der Fahrzeuge aufbrechen, informierte die Zeugin vorsorglich die Polizei. Einsatzkräfte rückten aus. Einen Verdächtigen, auf den die Personenbeschreibung zutraf, konnten die Beamten nicht ausfindig machen. Hinweise auf aufgebrochene Fahrzeuge lagen nicht vor.

Sollten auch Sie eine verdächtige Wahrnehmung machen, scheuen Sie sich nicht bei der Polizei anzurufen. Im Notfall sind wird rund um die Uhr unter der Notrufnummer 110 erreichbar. Die Telefonnummern der Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz finden Sie unter https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/ im Internet. |erf

