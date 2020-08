Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruch in ein Restaurant in Heringsdorf

Heringsdorf (ots)

In der gestrigen Nacht (24.08.2020, 02:45 Uhr) kam es in einem Restaurant in der Dünenstraße in Heringsdorf zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich der bislang unbekannte Täter Zutritt durch ein Fenster auf der Rückseite des Restaurants verschafft. Dabei wurden zwei Geldkassetten entwendet. Der Stehlschaden beträgt etwa 500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Anklam war zur Spurensicherung im Einsatz und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

