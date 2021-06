Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pflanzen aus Kleingartenanlage gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Birnbäume, zwei Apfelbäume, vier Tomatenpflanzen, eine schwarze Johannisbeere und einen Feigenbaum haben Diebe aus einer Kleingartenanlage im Baalborner Weg gestohlen. In der Nacht zum Montag drangen die Täter in die Parzellen im Nordosten der Stadt ein. Sie zerschnitten einen Maschendrahtzaun und stahlen die Pflanzen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 130 Euro. Die Beamten ermitteln wegen des Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

