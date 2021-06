Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbefugte Besucher lassen Räder zurück

Kaiserslautern (ots)

Ein Hausfriedensbruch ist am Dienstag vom Willy-Brandt-Platz gemeldet worden. Im Treppenhaus des Parkhauses am Theater wurden am frühen Morgen mehrere Jugendliche erwischt, die sich dort unberechtigt aufhielten. Als sie kurz vor 6 Uhr von einer Mitarbeiterin angesprochen wurden, nahmen die Jugendlichen die Beine in die Hand und ergriffen die Flucht.

Vier Fahrräder blieben im Treppenhaus zurück. Wem sie gehören, ist noch unklar. Sie wurden deshalb vorläufig sichergestellt. Es handelt sich um Mountainbikes der Marken McCloud, Longus Shimano, Canyon Rider und Hurricane. Die Eigentümer können sich gerne bei der Polizei melden... |cri

