Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Autokorso durch Landkreis Ludwigsburg verläuft störungsfrei

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Motto "Aus der Diktatur in die Freiheit" fand am heutigen Sonntag eine weitere Versammlung in Form eines Autokorsos statt. Hierzu wurde bereits eine Pressemitteilung am 25.02.2021 um 15:39 Uhr veröffentlicht.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4848596

Nachdem sich die Versammlungsteilnehmer gegen 10:30 Uhr in der Reuteallee in Ludwigburg getroffen hatten, setzte sich der Autokorso mit etwa 60 Fahrzeuge gegen 11:00 Uhr in Bewegung. Der Streckenverlauf, der rund 34 Kilometer umfasste, führte von Ludwigsburg bis nach Sachsenheim-Häfnerhaslach.

Die Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurden von den Polizeipräsidien Einsatz, Reutlingen und Pforzheim unterstützt. Insgesamt befanden sich rund 75 Beamte im Einsatz.

Die Veranstaltung verlief störungsfrei. Lediglich ein Fahrzeug wurde wegen anhaltendem Gebrauchs eines Megaphons mit Sirenenfunktion kontrolliert und von der weiteren Versammlung ausgeschlossen. Die Folge ist nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Versammlungsauflagen.

Durch den Autokorso kam es im Streckenverlauf zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

