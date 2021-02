Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud-Travemünder Allee

Unfall -Feuerwehr schneidet Frau aus dem Fahrzeug frei

Lübeck (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (03.02.) fuhr eine 57-jährige Lübeckerin gegen 16:00 Uhr mit ihrem silberfarbenen Daimler-Benz von einem Tankstellengelände in der Travemünder Allee nach links in die Straße hinein. Sie wollte in Richtung Burgfeld fahren. Es kam zum Zusammenstoß mit einem stadtauswärtsfahrenden Toyota eines 58-jährigen aus Mecklenburg. Beim Daimler löste der Airbag aus und die Berufsfeuerwehr musste die Spreizschere ansetzen, um die Frau aus dem Auto zu befreien. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Toyotas blieb unverletzt. An der Unfallstelle waren für 30 Minuten zwei der vier Fahrspuren gesperrt. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Beide Fahrzeuge sind erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell