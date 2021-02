Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 14:00 Uhr, befuhr der 44-jährige Fahrer eines VW-Bus die Bergamastraße in Fahrtrichtung zur Kremser Straße. Den Angaben des 44-Jährigen zufolge wurde ihm durch einen grauen Pkw Daimler-Benz die Vorfahrt genommen, der aus der Genker Straße kommend nach rechts in die Bergamastraße abbog. Um eine Kollision mit dem Daimler-Benz zu verhindern, musste der 44-Jährige nach rechts ausweichen. Hierbei kollidierte er mit einem Pkw BMW und mit einem Pkw VW-Golf, die ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Bergamastraße geparkt waren. Zu einer Berührung zwischen dem VW-Bus und dem grauen Daimler-Benz kam es nicht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.500 Euro. Der graue Daimler-Benz setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Telefonnummer: 07031 132500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell