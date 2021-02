Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgöningen/B10: Auffahrunfall mit zwei verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der Bundesstraße 10 zwischen den Abzweigungen Hochdorf und Markgröningen ereignet hat. Eine 47-jährige Ford-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Stuttgart, übersah, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten und fuhr auf den vor ihr stehenden Mercedes eines 43-Jährigen auf. Im weiteren Verlauf wurde der Mercedes auf einen BMW eines 64-jährigen Fahrzeuglenkers, sowie auf den Renault einer 24-jährigen Fahrzeuglenkerin aufgeschoben. Durch den Verkehrsunfall wurden die BMW-Fahrerin und ein 5-jähriges Kind im Mercedes, welches ordnungsgemäß in einem Kindersitz saß, leicht verletzt. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte eine Streifenbesatzung eingesetzt.

