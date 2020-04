Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Katalysator entwendet

Northeim (ots)

Montag, 06.04.2020, 20:00 Uhr bis Dienstag, 07.04.2020, 10.00 Uhr Katlenburg-Lindau, Bundesstraße

LINDAU(da) - Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Dienstag einen Katalysator von einem PKW abgebaut und entwendet. An dem Fahrzeug aus dem Pool eines örtlichen Gebrauchtwagenhändlers entstand ein geschätzter Schaden von ca. 800EUR. Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05551-7005-0 mit der Wache der PI Northeim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell