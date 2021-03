Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Unbekannter Autofahrer biegt ab und verursacht Auffahrunfall

Duisburg (ots)

Am Montagvormittag (15. März, 9:50 Uhr) ist ein bislang unbekannter Autofahrer von der Schifferstraße nach links in die Ruhrorter Straße abgebogen und übersah dabei eine 35-jährige Frau in einem Nissan, die ihm entgegen kam. Die Frau bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Autofahrer hinter ihr konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der Nissan-Fahrerin auf. Dabei verletzte sie sich leicht. Der abbiegende Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Das Verkehrskommissariat 22 sucht Zeugen, die Hinweise zum unfallverursachenden Pkw geben können. Laut Zeugenaussagen könnte es sich dabei um einen grauen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen wenden sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg.

