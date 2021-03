Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Busfahrer übersieht Fußgänger

Duisburg (ots)

Am Montagmorgen (15. März, 06:10 Uhr) hat ein 47-jähriger Busfahrer beim Abbiegen von der Düsseldorfer Straße auf die Friedenstraße einen Fußgänger übersehen, der in Richtung Karl-Jarres-Straße unterwegs war. Der Bus überrollte die Beine des 69 Jahre alten Mannes. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die Friedenstraße zwischen Düsseldorfer Straße und Tiergartenstraße gesperrt.

