Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Anwohner löschen brennende Schulpflanzen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Mit Wasser aus Gießkannen haben Anwohner am Sonntagnachmittag (14. März, 14:40 Uhr) bis zum Eintreffen der Feuerwehr versucht, brennende Pflanzen an der Schule Am Lutherpark zu löschen. Wer die Bepflanzung direkt vor dem Hauptgebäude angezündet hat ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell