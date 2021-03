Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Trickbetrüger nimmt Seniorenpaar aus

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Freitag (12. März) gegen 14 Uhr bei einem Seniorenpaar (82, 84) als Handwerker ausgegeben, der wegen eines Vorfalls dringend die Wasserleitung kontrollieren muss. Die Eheleute ließen den blonden Mann, der ein kariertes Hemd und eine Arbeitshose trug, in ihre Wohnung auf der Markgrafenstraße. Nachdem er durch alle Räume gegangen war und in der Küche sowie im Bad offenbar das Wasser überprüft hatte, verschwand er wieder. Am nächsten Tag bemerkten die Senioren, dass ihr Geld und Schmuck weg sind. Die Polizei fragt: Bei wem hat der falsche Handwerker geklingelt? Wer hat ihn abgewiesen oder wer hat ihn hinein gelassen? Die Ermittler vom Fachkommissariat (KK 32) sind telefonisch unter 0203 2800 zu erreichen.

