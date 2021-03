Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Parfümdiebe flüchten aus Drogerie

Duisburg (ots)

Zwei Parfümdiebe sind am Donnerstag (11. März, 13 Uhr) aus einer Drogerie an der Wanheimer Straße getürmt. Ein Ladenetektiv (58) nahm die Verfolgung auf, entdeckte die beiden an einem Kiosk auf der Bachstraße und versuchte sie festzuhalten. Doch die jungen Männer wehrten sich und flüchteten. Ihren Rucksack mit der Beute, 24 Flaschen Parfüm, ließen sie zurück. Die Polizei sucht Zeugen, die die Diebe gesehen haben: Beide sind etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß. Der eine hat kurze schwarze Haare und trug dunkle Kleidung. Der andere hatte eine hellgraue Sweatjacke und eine dunkle Jeans an sowie eine weiße Cappy. Hinweise nimmt das KK 36 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell