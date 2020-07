Kreispolizeibehörde Wesel

Schnaps, Unterwäsche und ein Gebiss: Damit haben drei ungewöhnliche "Fälle" zu tun, die Menschen bei der Polizei im Kreis Wesel in den vergangenen Wochen angezeigt haben.

Eine bissige Geschichte hat ein 89-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort erlebt. Er war für einige Tage im Krankenhaus. Auf dem Nachttisch neben seinem Bett hatte der Mann sein Gebiss gelegt. Nachdem er kurz den Raum verlassen hatte, waren die Zähne nicht mehr da. Jedenfalls nicht auf dem abgelegten Platz. Warum stehlen Menschen Zähne? Und Halloween ist erst am 31. Oktober!

Wo wir gerade bei Geistern sind! Ein 30-jähriger Mann in Wesel war vom Geist des Alkohols ergriffen. Er nahm in einem Supermarkt in Wesel eine Flasche Kräuterlikör aus dem Regal und trank, ohne die Absicht zu haben, die Flasche zu kaufen. Nachdem er seinen "Durst" gestillt hatte, stellte er die Flasche zurück ins Regal. Der Filialleiter war von der Aktion des Mannes nicht begeistert und erstattete Anzeige.

Von einer ebenfalls ungewöhnlichen Form des Diebstahls haben zwei Frauen auf der Wache in Xanten berichtet. Mutter und Tochter wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Im Keller des Hauses waschen und trocknen sie regelmäßig ihre Wäsche. An einem Wochenende stellten die beiden fest: Ein unbekannter Täter hatte zwei String Tangas aus der Waschmaschine und zwei BHs von der Wäscheleine "mitgenommen". Schaden: Rund 130 Euro. Vom Täter fehlt jede Spur.

