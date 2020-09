Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlägerei in der Hauptstraße - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am 13.09.2020, gegen 02:45, wurde die Polizei durch mehrere Notrufe über eine Schlägerei in der Hauptstraße informiert. Vor Ort konnten zwei leicht verletzte Personen angetroffen werden, die nach einem Streit von einer Gruppe aus ca. 10 Personen angegriffen wurden. Zur weiteren Klärung des Tathergangs werden Zeugen gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr.: 06235-4950 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp zu wenden.

