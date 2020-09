Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerdiebstahl

Limburgerhof (ots)

Am 12.09.2020, in der Zeit von 06:00 Uhr - 16:15 Uhr, wurde ein, am Bahnhofsplatz an den Fahrradständern, abgestellter Motorroller entwendet. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Roller der Marke Taizhou im Wert von etwa 1100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

