Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW Fahrer mit 3,15 Promille

Altrip (ots)

Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Autofahrer, der ihm in Schrittgeschwindigkeit auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der auffällige Fahrer befuhr die Ortstraße in Richtung Altrip und konnte auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße angetroffen werden. Der 52-Jährige stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,15 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins wurden angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet.

