Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Dienstag, 23. März 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 24. März 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Brüsseler Straße bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschmierte die Wände des Schulgebäudes an unterschiedlichen Stellen mit Farbe. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 24. März 2021, gegen 11.00 Uhr, wurde ein 41-jähriger PKW-Fahrer, der in Dinklage wohnhaft ist, in der Straße Visbeker Damm kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem PKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bakum- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 24. März 2021, gegen 08.00 Uhr, kam es in der Essener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 48-jähriger Fahrer aus Ense befuhr mit einem grauen Golf die Essener Straße in Richtung Essen, als ihm ein unbekannter PKW-Fahrer/in entgegenkam. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß zwischen den Außenspiegeln, wobei der Außenspiegel des 48-Jährigen beschädigt wurde. Der unbekannte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 250 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 23. März 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 24. März 2021, 10.25 Uhr, kam es in der Jagdhornstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen auf einem Parkplatz eines Wohn- und Geschäftshauses geparkten roten Renault Twingo. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell